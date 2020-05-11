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Понеділок, 11.05.2020
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Вранці теж потрібно сміятися: забавні анекдоти 11 травня

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Вранці теж потрібно сміятися: забавні анекдоти 11 травня
04:43 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Нові і смішні анекдоти, отримуй позитивні емоції та радій кожному дню!

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    Не треба мужиків в загсі питати всілякими дурницями про горе і радість, треба відразу запитувати, чи готовий він бути голодним, винуватим і вічно їй зобов'язаним.

    Хочу собі свій портрет, як у Доріана Грея, тільки щоб він товстішав замість мене...

    - П'ятниця! Поїхали зі спокійною душею в бар, пивка Вдаримо!

    - Але сьогодні середа...

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    - Ну поїхали тоді з неспокійною душею!

    Дружина каже чоловікові:

    - Мені стільки грошей треба! На епіляцію, на манікюр, на педикюр, на мелірування, на косметику ...

    Чоловік:

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    - А мені пощастило! Я відразу красивий народився...

    Існує легенда, що якщо жінку не ображати, вона не образиться ...

Неділя позитиву: вечірні анекдоти 10 травня

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