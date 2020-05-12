Скачать
Вівторок, 12.05.2020
У Держпраці пояснили механізм доплат медикам, що працюють з COVID-19
У Держпраці пояснили механізм доплат медикам, що працюють з COVID-19
Прибуток банківського сектора зріс на 24%
Прибуток банківського сектора зріс на 24%
Алонсо претендує на місце в команді Феррарі
Алонсо претендує на місце в команді Феррарі
Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)
Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)

Зроби паузу і підніми собі настрій: вечірні анекдоти 12 травня

Дивіться фото (5)
Зроби паузу і підніми собі настрій: вечірні анекдоти 12 травня
19:05 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Ніщо так не піднімає настрій, як хороший анекдот. Якщо і прощатися із карантином, то тільки з усмішкою!

  • 1

    - Давай пограємо в гру?

    - Давай, а які правила?

  • 2

    - Я закриваю очі долоньками, а ти ховаєшся і більше ніколи не з'являєшся в моєму житті...

    Забігаючи зранку в маршрутку, розумієш, навіщо в дитячому садку була гра "Займи стільчик"...

    - Таня, я кину світ до твоїх ніг!

    - Сема, не нервуй! Постав глобус на місце!

  • 3

  • 4

    Або дозвольте вільний продаж зброї, або забороніть вільний продаж караоке.

    Дівчина говорить своєму хлопцю:

    - Я вирішила почати війну з жиром!

    Хлопець, розглядаючи її боки:

    - Хм, я дивлюся, ти його вже чимало в полон набрала.

Веселого вівторка: анекдоти дня 12 травня

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (5)

Все по темі:

Позитив, Прикол, Курйоз, Підбірка, Гумор, Радість, Настрій, Посмішка, Сміх, Веселощі, Анекдоти, Жарти, Сміхота, Українські анекдоти, Веселі анекдоти, Найсмішніші анекдоти, Приколи українською, Анекдоти дня, Смішні анекдоти в картинках, Найсмішніші анекдоти 12 травня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках
02 "Донбас Арена" потрапив до світового рейтингу топ-40 найкращих стадіонів
03 Telegram-бот злив базу з 26 млн посвідчень водія
04 Холіфілд назвав ім'я справжнього короля боксу
05 Динамо повертається до повноцінних тренувань
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Верховна Рада відновить роботу в пленарному режимі з 19 травня
Верховна Рада відновить роботу в пленарному режимі з 19 травня
Біля Офісу президента протестувальники палили шини
Біля Офісу президента протестувальники палили шини
На українських АЗС подорожчав автогаз
На українських АЗС подорожчав автогаз
Одеський кінофестиваль перенесли на осінь
Одеський кінофестиваль перенесли на осінь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся