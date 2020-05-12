Зроби паузу і підніми собі настрій: вечірні анекдоти 12 травня

- Давай пограємо в гру?
- Давай, а які правила?
- Я закриваю очі долоньками, а ти ховаєшся і більше ніколи не з'являєшся в моєму житті...
Забігаючи зранку в маршрутку, розумієш, навіщо в дитячому садку була гра "Займи стільчик"...
- Таня, я кину світ до твоїх ніг!
- Сема, не нервуй! Постав глобус на місце!
Або дозвольте вільний продаж зброї, або забороніть вільний продаж караоке.
Дівчина говорить своєму хлопцю:
- Я вирішила почати війну з жиром!
Хлопець, розглядаючи її боки:
- Хм, я дивлюся, ти його вже чимало в полон набрала.