Зроби паузу і підніми собі настрій: вечірні анекдоти 12 травня

2

- Я закриваю очі долоньками, а ти ховаєшся і більше ніколи не з'являєшся в моєму житті...

Забігаючи зранку в маршрутку, розумієш, навіщо в дитячому садку була гра "Займи стільчик"...

- Таня, я кину світ до твоїх ніг!

- Сема, не нервуй! Постав глобус на місце!