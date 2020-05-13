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Радісного вам дня: ранкові анекдоти 13 травня

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Радісного вам дня: ранкові анекдоти 13 травня
04:44 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Ми підготували для Вас чергову колекцію українських анекдотів, які піднімуть настрій на весь день.

  • 1

    - Слухай, ти така класна! Пощастить же комусь ...

    - Може тобі?

  • 2

    - Чому відразу мені?

    Вашими б вустами та помовчати ...

  • 3

    Іронічно: ми проводимо половину свого життя, намагаючись здаватися старшим за свої роки, а другу половину - молодше...

  • 4

    Хто-небудь знає, за яку посуду, в якій тональності і чим треба стукати, щоб Містер Пропер помив всю квартиру?

    - Кохана, хочеш зайдемо в ювелірний, пошукаємо для тебе золоте кільце з діамантом?

    - Ні.

    Ви прочитали мініатюру "Розмова ідеального чоловіка з ідеальною дружиною".

Зроби паузу і підніми собі настрій: вечірні анекдоти 12 травня

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