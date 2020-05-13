Радісного вам дня: ранкові анекдоти 13 травня

- Може тобі?

- Слухай, ти така класна! Пощастить же комусь ...

Вашими б вустами та помовчати ...

- Чому відразу мені?

Іронічно: ми проводимо половину свого життя, намагаючись здаватися старшим за свої роки, а другу половину - молодше...

4

Хто-небудь знає, за яку посуду, в якій тональності і чим треба стукати, щоб Містер Пропер помив всю квартиру?

- Кохана, хочеш зайдемо в ювелірний, пошукаємо для тебе золоте кільце з діамантом?

- Ні.

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