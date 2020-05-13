Радісного вам дня: ранкові анекдоти 13 травня

- Слухай, ти така класна! Пощастить же комусь ...
- Може тобі?
- Чому відразу мені?
Вашими б вустами та помовчати ...
Іронічно: ми проводимо половину свого життя, намагаючись здаватися старшим за свої роки, а другу половину - молодше...
Хто-небудь знає, за яку посуду, в якій тональності і чим треба стукати, щоб Містер Пропер помив всю квартиру?
- Кохана, хочеш зайдемо в ювелірний, пошукаємо для тебе золоте кільце з діамантом?
- Ні.
Ви прочитали мініатюру "Розмова ідеального чоловіка з ідеальною дружиною".