Зроби паузу і підніми собі настрій: анекдоти дня 13 травня

Дуже вихований хлопчик, упавши в каналізацію, закрив за собою люк.
- Я зірка! Тому що, якби я була планетою, у мене був би супутник...
Вираз "На пенсії виспишся" - нахабна брехня. На пенсії ми будемо вставати в 7 ранку, кататися в автобусах, бурчати і дратувати всіх своїм існуванням, там не до сну...
Записка:
"Коханий, повісь, будь ласка, картину!
Картина в углу.
Молоток, гвозді в лівому відділенні шафи.
Лейкопластирь, йод і бинт - в нижньому ящику комоду".
Стандартний комплекс косметичних послуг, що надаються дружиною чоловікові, включає пілінг, скандалінг, плакінг.