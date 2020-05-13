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Зроби паузу і підніми собі настрій: анекдоти дня 13 травня

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Зроби паузу і підніми собі настрій: анекдоти дня 13 травня
11:37 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Невелика порція анекдотів для хорошого настрою, особливо в розпал робочого тижня.

  • 1

  • 2

    Дуже вихований хлопчик, упавши в каналізацію, закрив за собою люк.

    - Я зірка! Тому що, якби я була планетою, у мене був би супутник...

  • 3

    Вираз "На пенсії виспишся" - нахабна брехня. На пенсії ми будемо вставати в 7 ранку, кататися в автобусах, бурчати і дратувати всіх своїм існуванням, там не до сну...

    Записка:

    "Коханий, повісь, будь ласка, картину!

    Картина в углу.

    Молоток, гвозді в лівому відділенні шафи.

  • 4

    Лейкопластирь, йод і бинт - в нижньому ящику комоду".

    Стандартний комплекс косметичних послуг, що надаються дружиною чоловікові, включає пілінг, скандалінг, плакінг.

Радісного вам дня: ранкові анекдоти 13 травня

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