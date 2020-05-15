Позитивне завершення дня: вечірні анекдоти 15 травня

Язик кота - це ложка, кружка, зубна щітка, щітка для хутра, мило, мочалка і туалетний папір... Беріть приклад.

- Я після вчорашнього з тобою не розмовляю ...

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Люся зробила уроки, помила підлогу й посуд, вигуляла собаку, прибрались в своїй кімнаті. Але мама все одно помітила, що вона вагітна.

Не хочу сказати про тебе нічого поганого, але якби ти була принцесою, замкненою в замку із драконом, то сміливі лицарі йшли б в замок рятувати дракона ...