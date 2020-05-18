Смійтеся частіше: вечірні анекдоти 18 травня

Коли жив із дружиною, весь час думав: куди ж вона гроші витрачає?

"Прошу послати мене на курси підвищення зарплати ..."

Розлучилися. Місяць пожив один. Тепер думаю: звідки вона їх брала?

- Ох вже ця моя популярність ... Знову шанувальниці, автографи ...

4

- Блін, Петрович, розписуйся вже у відомості і відійди від касирки, інші теж хочуть зарплату отримати.

- Милий, дивися, яка у цій кішечки красива, блискуча, пухнаста, тепла шубка! От би мені таку! ...

- Звичайно,завтра ж куплю тобі точно таку кішечку!