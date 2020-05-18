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Смійтеся частіше: вечірні анекдоти 18 травня

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Смійтеся частіше: вечірні анекдоти 18 травня
18:09 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Вечір позитиву! Для Вас зібрана нова підбірка кумедних анекдотів!

  • 1

    Коли жив із дружиною, весь час думав: куди ж вона гроші витрачає?

  • 2

    Розлучилися. Місяць пожив один. Тепер думаю: звідки вона їх брала?

    Заява:

    "Прошу послати мене на курси підвищення зарплати ..."

  • 3

    Сприймайте критику оточуючих... з високо піднятим середнім пальцем.

    - Ох вже ця моя популярність ... Знову шанувальниці, автографи ...

  • 4

    - Блін, Петрович, розписуйся вже у відомості і відійди від касирки, інші теж хочуть зарплату отримати.

    - Милий, дивися, яка у цій кішечки красива, блискуча, пухнаста, тепла шубка! От би мені таку! ...

    - Звичайно,завтра ж куплю тобі точно таку кішечку!

Смійтеся незважаючи ні на що: анекдоти дня на 18 травня

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