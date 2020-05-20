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Промінь позитиву вам в будинок: вечірні анекдоти 20 травня

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Промінь позитиву вам в будинок: вечірні анекдоти 20 травня
17:32 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Самі найкращі анекдоти на вечір для вашого відмінного настрою.

  • 1

  • 2

    Чекаю, поки Google або Яндекс оновлять знімки з супутника, щоб перевірити - чи не косо ми поставили паркан на дачі.

  • 3

    Жінка, що сидить зі мною поруч у літаку, безперервно базікає. Їй-богу, ні хвилини спокою від неї. Я вже почав шкодувати, що одружився на ній.

    - Папа, а цибуля корисна?

    - Корисна.

    - Папа, а сметана корисна?

    - Також.

  • 4

    - Папа, а купи мені тоді чіпси із цибулею і сметаною!

    Що треба робити, будучи дорослим:

    1. Бути весь час втомленим.

    2. Говорити всім, як ти втомився.

    3. Дозволяти іншим розповісти тобі, як втомилися вони.

Посмішка на весь день: анекдоти дня 20 травня

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