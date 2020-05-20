Промінь позитиву вам в будинок: вечірні анекдоти 20 травня

Чекаю, поки Google або Яндекс оновлять знімки з супутника, щоб перевірити - чи не косо ми поставили паркан на дачі.

3

Жінка, що сидить зі мною поруч у літаку, безперервно базікає. Їй-богу, ні хвилини спокою від неї. Я вже почав шкодувати, що одружився на ній.

- Папа, а цибуля корисна?

- Корисна.

- Папа, а сметана корисна?

- Також.