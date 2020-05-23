Скачать
Субота, 23.05.2020
В Україні вже - 20 580 випадків коронавірусу
В Україні вже - 20 580 випадків коронавірусу
Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась
Авіакатастрофа у Пакистані: кількість загиблих збільшилась
МЮ збирається судитися з розробниками гри Football Manager
МЮ збирається судитися з розробниками гри Football Manager
Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту
Дана з "Холостяка-10" прокоментувала фінал проєкту

Анекдоти з гумором на весь день і хто кому подобається

Дивіться фото (5)
Анекдоти з гумором на весь день і хто кому подобається
10:45 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Свіжа добірка анекдотів розповість вам який ми любимо чай, коли настає момент дорослішання і як смішно можна вийти заміж.

  • 1

    - Послухай, я не можу вийти за тебе заміж!

    - Чому?

    - Ну, по-перше, я не блондинка!

    - Це не страшно.

    - Я курю! Постійно!

    - Це не проблема.

    - У мене ніколи не буде дітей.

    - Нічого, усиновимо.

    - Господи, я ЧОЛОВІК!

  • 2

    - У кожного свої недоліки.

    Великий плюс чаю в тому, що його можна пити на роботі.

  • 3

    Великий плюс віскаря в тому, що він виглядає як чай.

    - Петров, ти чому спиш на роботі?

    - Розумієте, у мене дитина маленька, всю ніч мені спати не давав.

  • 4

    - Завтра щоб узяв його з собою, нехай він тобі і на роботі спати не дає!

    Вирішила схуднути, попросила батьків мене морально підтримати.

    Приходжу додому, на холодильнику записка: "Жирна дочка - ганьба для родини!".

Короткі анекдоти з життя для гарного дня

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (5)

Все по темі:

Позитив, Прикол, Курйоз, Підбірка, Гумор, Радість, Настрій, Посмішка, Сміх, Веселощі, Анекдоти, Жарти, Сміхота, Українські анекдоти, Веселі анекдоти, Найсмішніші анекдоти, Приколи українською, Анекдоти дня, Смішні анекдоти в картинках, Найсмішніші анекдоти 23 травня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Легенда Нікс Юінг госпіталізований з коронавірусом
02 У Києві 23 травня можуть працювати 43 агропродовольчі ринки
03 В Україні вже - 20 580 випадків коронавірусу
04 З'явилось підтвердження, що Баварія не стала викуповувати Коутінью
05 У середу клуби АПЛ проголосують за початок контактних тренувань
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Києві 23 травня можуть працювати 43 агропродовольчі ринки
У Києві 23 травня можуть працювати 43 агропродовольчі ринки
Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії Covid-19
Степанов запевнив, що МОЗ зробило висновки з епідемії Covid-19
Байден проти виходу Вашингтона з Договору про відкрите небо
Байден проти виходу Вашингтона з Договору про відкрите небо
Темпи знищення тропічних лісів зросли більш ніж удвічі
Темпи знищення тропічних лісів зросли більш ніж удвічі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся