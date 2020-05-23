Анекдоти з гумором на весь день і хто кому подобається

- Послухай, я не можу вийти за тебе заміж!
- Чому?
- Ну, по-перше, я не блондинка!
- Це не страшно.
- Я курю! Постійно!
- Це не проблема.
- У мене ніколи не буде дітей.
- Нічого, усиновимо.
- Господи, я ЧОЛОВІК!
- У кожного свої недоліки.
Великий плюс чаю в тому, що його можна пити на роботі.
Великий плюс віскаря в тому, що він виглядає як чай.
- Петров, ти чому спиш на роботі?
- Розумієте, у мене дитина маленька, всю ніч мені спати не давав.
- Завтра щоб узяв його з собою, нехай він тобі і на роботі спати не дає!
Вирішила схуднути, попросила батьків мене морально підтримати.
Приходжу додому, на холодильнику записка: "Жирна дочка - ганьба для родини!".