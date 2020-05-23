Анекдоти з гумором на весь день і хто кому подобається

1 - Послухай, я не можу вийти за тебе заміж! - Чому? - Ну, по-перше, я не блондинка! - Це не страшно. - Я курю! Постійно! - Це не проблема. - У мене ніколи не буде дітей. - Нічого, усиновимо. - Господи, я ЧОЛОВІК!

2 - У кожного свої недоліки. Великий плюс чаю в тому, що його можна пити на роботі.

3 Великий плюс віскаря в тому, що він виглядає як чай. - Петров, ти чому спиш на роботі? - Розумієте, у мене дитина маленька, всю ніч мені спати не давав.