Прикольні анекдоти і як не потрапити в біду

- І що ж?

- У суботу він повісив на ньому оголошення: "Туалет закритий на ремонт" і пішов в гараж.

3

Якщо раптом дружина цікавиться вашою думкою в якомусь складному питанні, значить, вона не знає, на кого звалити вину за вже доконаний конфуз.

Ось тільки з келихом вина за серіал сядеш і тут же по роботі починають смикати.