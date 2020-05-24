Прикольні анекдоти і як не потрапити в біду

- Цілий тиждень змушувала чоловіка почати ремонт в туалеті!
- І що ж?
- У суботу він повісив на ньому оголошення: "Туалет закритий на ремонт" і пішов в гараж.
Якщо раптом дружина цікавиться вашою думкою в якомусь складному питанні, значить, вона не знає, на кого звалити вину за вже доконаний конфуз.
Ось тільки з келихом вина за серіал сядеш і тут же по роботі починають смикати.
Річ у тім 9 ранку вже ...
Початок знайомства: хлопець поїть дівчину щоб затягнути її в ліжко.
Подружжя: чоловік поїть дружину щоб пограти на компі і посидіти в інеті.