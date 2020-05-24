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Прикольні анекдоти і як не потрапити в біду

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Прикольні анекдоти і як не потрапити в біду
11:21 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Нова весела добірка анекдотів розповість Вам, яка їжа низькокалорійна, як зробити ремонт в туалеті, і що таке сімейне життя.

  • 1

    - Цілий тиждень змушувала чоловіка почати ремонт в туалеті!

    - І що ж?

  • 2

    - У суботу він повісив на ньому оголошення: "Туалет закритий на ремонт" і пішов в гараж.

  • 3

    Якщо раптом дружина цікавиться вашою думкою в якомусь складному питанні, значить, вона не знає, на кого звалити вину за вже доконаний конфуз.

    Ось тільки з келихом вина за серіал сядеш і тут же по роботі починають смикати.

  • 4

    Річ у тім 9 ранку вже ...

    Початок знайомства: хлопець поїть дівчину щоб затягнути її в ліжко.

    Подружжя: чоловік поїть дружину щоб пограти на компі і посидіти в інеті.

Смішні анекдоти на ранок з жартами про чоловіка і жінку

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