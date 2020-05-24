Анекдоти на неділю та як можна інтригувати

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Народ хоче всього дві речі. Перше, щоб в країні не було корупції. І друге, щоб занедорого можна було обійти будь-який закон.

Перенесені з балкона поривом вітру чоловічі труси однієї сім'ї стали причиною розлучення в іншій.