Анекдоти на неділю та як можна інтригувати

Народ хоче всього дві речі. Перше, щоб в країні не було корупції. І друге, щоб занедорого можна було обійти будь-який закон.
Перенесені з балкона поривом вітру чоловічі труси однієї сім'ї стали причиною розлучення в іншій.
До вечора синоптики обіцяють потемніння..
Брокколі:
- Гей, дивіться, я виглядаю як дерево!
Гриб:
- Вау, а я виглядаю як парасолька!
Волоський горіх:
- А я виглядаю як мозок!
Банан:
- Може змінимо тему розмови ...
Ранок після п'янки ... З невідкладних справ залишилося тільки витягнути шампури з дартсу ...