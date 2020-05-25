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Анекдоти на понеділок та як врятувати світ

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Анекдоти на понеділок та як врятувати світ
12:04 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Нові смішні анекдоти на початку тижня розкажуть Вам про шанс в житті, повчання із дитинства, одруження та інше...

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    Якби моє життя було файлом, це був би формат ".wtf".

    Якщо у вас розетка не біля ліжка, то у вас є хоч якийсь шанс на розвиток.

    - Коханий, треба щоб дитина бачила нас читаючими.

  • 3

    - Що мені брати його із собою в туалет?

  • 4

    В дитинстві розповідали, що потрібно робити добро і допомагати ближньому. Попросив сусідів помити мій унітаз і винести сміття. Вони чомусь образилися і пішли ...

    Читаю:

    " Познайомлюся з чоловіком для С / О ..."

    Що таке, це С / О: серйозне одруження, сексуальні оргії, соління огірків?

Анекдоти на ранок і що купити на день народження

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