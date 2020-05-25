Анекдоти на понеділок та як врятувати світ

Якби моє життя було файлом, це був би формат ".wtf".
Якщо у вас розетка не біля ліжка, то у вас є хоч якийсь шанс на розвиток.
- Коханий, треба щоб дитина бачила нас читаючими.
- Що мені брати його із собою в туалет?
В дитинстві розповідали, що потрібно робити добро і допомагати ближньому. Попросив сусідів помити мій унітаз і винести сміття. Вони чомусь образилися і пішли ...
Читаю:
" Познайомлюся з чоловіком для С / О ..."
Що таке, це С / О: серйозне одруження, сексуальні оргії, соління огірків?