Анекдоти на вечір і який буває продуктивний день

2

Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як реагують айтішники на те, як дешевшає долар.

Ви навіть не уявляєте наскільки складно жінці продемонструвати всьому світу про зміни в житті, коли у неї вже й так зачіска каре.

Що значить "у мене немає часу вислуховувати твоє ниття"?