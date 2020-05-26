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Анекдоти на вечір і який буває продуктивний день

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Анекдоти на вечір і який буває продуктивний день
18:39 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Нова добірка анекдотів розповість Вам яким буває порядок, як буває жінці, яка найдревніша професія та інше ...

  • 1

  • 2

    Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як реагують айтішники на те, як дешевшає долар.

    Ви навіть не уявляєте наскільки складно жінці продемонструвати всьому світу про зміни в житті, коли у неї вже й так зачіска каре.

    Що значить "у мене немає часу вислуховувати твоє ниття"?

  • 3

    Плануй свій день. Вставай на годину раніше.

  • 4

    Хотіла зробити сьогодні червоні губи, але глянула в дзеркало і зрозуміла, що червоних очей цілком достатньо...

    - Доброго дня, я хочу купити курточку на дівчинку.

    - Доброго дня, на яку?

    - У восьмому класі вчиться.

    - Уточніть будь ласка.

    - Восьмий - Б.

Анекдоти і закони шкарпеток на весь день

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