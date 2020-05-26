Анекдоти на вечір і який буває продуктивний день

Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як реагують айтішники на те, як дешевшає долар.
Ви навіть не уявляєте наскільки складно жінці продемонструвати всьому світу про зміни в житті, коли у неї вже й так зачіска каре.
Що значить "у мене немає часу вислуховувати твоє ниття"?
Плануй свій день. Вставай на годину раніше.
Хотіла зробити сьогодні червоні губи, але глянула в дзеркало і зрозуміла, що червоних очей цілком достатньо...
- Доброго дня, я хочу купити курточку на дівчинку.
- Доброго дня, на яку?
- У восьмому класі вчиться.
- Уточніть будь ласка.
- Восьмий - Б.