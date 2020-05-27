Анекдоти на сніданок та у кого на тебе є компромат

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1. Пляшка шампуню падає в твоїй ванній.

Запам'ятай дві короткі фрази, які допоможуть тобі відкрити будь-які двері в цьому житті: "На себе" і "Від себе".

- Олег, ти хворий?! Дати 300 доларів гардеробниці?

- Але ти подивися яку шубу вона дала!