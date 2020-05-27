Анекдоти на сніданок та у кого на тебе є компромат

Найгучніші звуки в всесвіті:
5. Феєрверки.
4. Мотоцикли.
3. Ракети.
2. Дриль твого сусіда.
1. Пляшка шампуню падає в твоїй ванній.
Запам'ятай дві короткі фрази, які допоможуть тобі відкрити будь-які двері в цьому житті: "На себе" і "Від себе".
- Олег, ти хворий?! Дати 300 доларів гардеробниці?
- Але ти подивися яку шубу вона дала!
Знаки зодіаку:
1. Риби.
2. Одинадцять істот, які змогли еволюціонувати.
Якщо ти заблукав у лісі, крикни голосно: «WhatsApp!» - і тут же з лісу вийдуть люди, які скажуть, що потрібно користуватися месенджером телеграм...