Анекдоти на весь день та як виходити на вулицю 2020

2

Кожен день з вікна спостерігаю, як рівно о 18:30 на вулицю виходить хлопець і годує бездомних тварин. Ось я і став рівно о 18:30 випускати на вулицю свою кішку.

Був на вулиці, вживу спілкувався з людьми.