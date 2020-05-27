Анекдоти на весь день та як виходити на вулицю 2020

Кожен день з вікна спостерігаю, як рівно о 18:30 на вулицю виходить хлопець і годує бездомних тварин. Ось я і став рівно о 18:30 випускати на вулицю свою кішку.
Був на вулиці, вживу спілкувався з людьми.
В цілому, непогано, але не дуже зрозуміло, як відповідати співрозмовнику стікером.
- Не хочу робити грубих натяків, але якщо хамелеон сяде на тебе і спробує замаскуватися, то він стане жирного кольору.
Повертаюся додому і знаходжу на холодильнику записку " Я йду і забираю дітей". Вимикаю холодильник із розетки "Нікуди ти не підеш, гівнюк!".