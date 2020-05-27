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Анекдоти на вечір та що робити коли ти батько

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Анекдоти на вечір та що робити коли ти батько
17:15 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

З вечірних анекдотів Ви дізнаєтесь секрети дружини, що робити коли людина хропе, як дізнатися майбутнє та інше... Вдалого вечора!

  • 1

    - Як же ви, батько сімох дітей, можете цілими вечорами сидіти в пивній?

  • 2

    - Ви вважаєте, що семеро дітей - це недостатньо поважна причина?

    Перша ознака великого шахрайства - це дрібний шрифт в документах.

  • 3

    Дружина тут сказала, що у неї тіло вісімнадцятирічної. Я довго сміявся, але потім вона відкрила морозильну камеру.

  • 4

    Навіщо взагалі потрібні шпигуни, якщо можна дізнатися знак зодіаку і читати в газеті майбутнє ворогів?

    Порада: якщо тебе вдарили по одній щоці, підстав іншу - щелепа стане на місце...

Анекдоти на весь день та як виходити на вулицю 2020

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