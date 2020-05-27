Анекдоти на вечір та що робити коли ти батько

- Як же ви, батько сімох дітей, можете цілими вечорами сидіти в пивній?
- Ви вважаєте, що семеро дітей - це недостатньо поважна причина?
Перша ознака великого шахрайства - це дрібний шрифт в документах.
Дружина тут сказала, що у неї тіло вісімнадцятирічної. Я довго сміявся, але потім вона відкрила морозильну камеру.
Навіщо взагалі потрібні шпигуни, якщо можна дізнатися знак зодіаку і читати в газеті майбутнє ворогів?
Порада: якщо тебе вдарили по одній щоці, підстав іншу - щелепа стане на місце...