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Анекдоти для жайворонків і реалії життя

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Анекдоти для жайворонків і реалії життя
05:18 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Анекдоти які піднімуть настрій, а також вони розкажуть Вам: чого хочуть дорослі, яким міг би бути кредит, як не їсти після шести... Гарного дня!

  • 1

  • 2

    Немає такої ідеальної жінки, яка нічого і ніколи б не вимагала від мужика. Не будуйте ілюзій. Навіть гумову підкачувати треба.

  • 3

    Одного разу я навчуся проходити з байдужим виглядом о пів на першу ночі повз маминих котлеток. Одного разу, але не сьогодні.

    Топ кращих акторів:

    3. Джоні Депп.

    2. Кіану Рівз.

  • 4

    1. І ти, коли їдеш у маршрутці і робиш вигляд ніби не помічаєш що нависла над тобою жінка, щоб не поступатися їй місцем.

    Я в 18: хочу щоб кешбек був в барах.

    Я в 22: хочу щоб кешбек був в супермаркетах.

    Я в 25: хочу щоб кешбек був в аптеках.

    Я в 27: хочу щоб всі від мене відчепилися і дали полежати.

Анекдоти на вечір та як впливає цукор на людину

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