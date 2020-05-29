Анекдоти для жайворонків і реалії життя

Немає такої ідеальної жінки, яка нічого і ніколи б не вимагала від мужика. Не будуйте ілюзій. Навіть гумову підкачувати треба.

Одного разу я навчуся проходити з байдужим виглядом о пів на першу ночі повз маминих котлеток. Одного разу, але не сьогодні.

4

1. І ти, коли їдеш у маршрутці і робиш вигляд ніби не помічаєш що нависла над тобою жінка, щоб не поступатися їй місцем.

Я в 18: хочу щоб кешбек був в барах.

Я в 22: хочу щоб кешбек був в супермаркетах.

Я в 25: хочу щоб кешбек був в аптеках.

Я в 27: хочу щоб всі від мене відчепилися і дали полежати.