Анекдоти для жайворонків і реалії життя

Немає такої ідеальної жінки, яка нічого і ніколи б не вимагала від мужика. Не будуйте ілюзій. Навіть гумову підкачувати треба.
Одного разу я навчуся проходити з байдужим виглядом о пів на першу ночі повз маминих котлеток. Одного разу, але не сьогодні.
Топ кращих акторів:
3. Джоні Депп.
2. Кіану Рівз.
1. І ти, коли їдеш у маршрутці і робиш вигляд ніби не помічаєш що нависла над тобою жінка, щоб не поступатися їй місцем.
Я в 18: хочу щоб кешбек був в барах.
Я в 22: хочу щоб кешбек був в супермаркетах.
Я в 25: хочу щоб кешбек був в аптеках.
Я в 27: хочу щоб всі від мене відчепилися і дали полежати.