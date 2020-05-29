Анекдоти на вечір і що таке щастя

Так, телефон зарядив, браслет зарядив, годинник зарядив, сигарету зарядив, навушники зарядив, кросівки зарядив, окуляри зарядив, зарядив ключі від машини, зарядив машину, можна їхати.
- Мадам, а скільки Вам? Якщо звичайно не секрет ...
- Та який секрет. 100 грам коньячка і лимончик.
8 смертних гріхів: гординя, жадібність, заздрість, гнів, хіть, ненажерливість, лінь і не знімати рюкзак в громадському транспорті.
- Де ти влітку відпочивати будеш?
- На балконах.
- Ти хотів сказати на Балканах?!
- Ні, на балконах! У мене їх два!