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Анекдоти дня та що таке мир

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Анекдоти дня та що таке мир
11:18 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Анекдоти на весь день розкажуть Вам про: складні ситуації, пропозиції руки і серця, зарозумілість та інше ... Вдалого дня!

  • 1

    У нас склалася дуже складна ситуація і тому нам треба продумати алкоритм його рішення.

    - Можливо, алгоритм?

  • 2

    - Ні.

  • 3

    Дієта досягла тієї самої чарівної точки, коли я з інтересом принюхуваюся до котячого корму.

  • 4

    Пропозиція руки і серця може і не спрацювати. А ось пропозиція яхти і особняка рідко зустрічає відмову.

    - От тільки не треба мудрувати! Є особливо обдаровані туристи, які по тайзі в камуфляжі ходять. Навіть їхні трупи потім не знаходять.

    - А з собаками пробували шукати?

    - Собакам з вертольота погано видно.

Анекдоти на ранок та що таке совість

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