Анекдоти дня та що таке мир

У нас склалася дуже складна ситуація і тому нам треба продумати алкоритм його рішення.

Дієта досягла тієї самої чарівної точки, коли я з інтересом принюхуваюся до котячого корму.

4

Пропозиція руки і серця може і не спрацювати. А ось пропозиція яхти і особняка рідко зустрічає відмову.

- От тільки не треба мудрувати! Є особливо обдаровані туристи, які по тайзі в камуфляжі ходять. Навіть їхні трупи потім не знаходять.

- А з собаками пробували шукати?

- Собакам з вертольота погано видно.