Анекдоти перед роботою та як правильно ходити в спортзал

- Кохана, годі плакати! Що трапилось?
- Мої батьки проти нашого весілля.
- І того ти плакала?! Дурненька, не хвилюйся,
я знайду собі іншу наречену.
На побаченні скажіть своїй дівчині, що вона красива, а потім щосили киньте в неї букетом. Дівчата люблять квіти, теплі слова і сильних чоловіків.
- Як пройшло побачення?
- Маша запросила на чай, вимкнула світло і роздяглася. Я зрозумів, що вона втомилася і пішов додому.
Ось і настав цей день - я у церкві в білій сукні з фатою йду до вівтаря, і чую тато ззаді мені кричить:
- Іване, схаменись, не позор сім’ю!