Скачать
Понеділок, 08.06.2020
Окупанти вкотре порушили режим "тиші": поранили українського військового
Окупанти вкотре порушили режим "тиші": поранили українського військового
COVID-19 на Буковині: за добу виявлено майже 60 нових випадків
COVID-19 на Буковині: за добу виявлено майже 60 нових випадків
Глава ФІФА анонсував великі реформи в футболі
Глава ФІФА анонсував великі реформи в футболі
Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували нове сімейне фото
Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували нове сімейне фото

Анекдоти перед роботою та як правильно ходити в спортзал

Дивіться фото (5)
Анекдоти перед роботою та як правильно ходити в спортзал
04:45 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Анекдоти на весь день, які піднімуть настрій та розкажуть Вам про: їжу, наречену, побачення та інше ... Доброго ранку!

  • 1

    - Кохана, годі плакати! Що трапилось?

    - Мої батьки проти нашого весілля.

    - І того ти плакала?! Дурненька, не хвилюйся,

  • 2

    я знайду собі іншу наречену.

  • 3

    На побаченні скажіть своїй дівчині, що вона красива, а потім щосили киньте в неї букетом. Дівчата люблять квіти, теплі слова і сильних чоловіків.

    - Як пройшло побачення?

  • 4

    - Маша запросила на чай, вимкнула світло і роздяглася. Я зрозумів, що вона втомилася і пішов додому.

    Ось і настав цей день - я у церкві в білій сукні з фатою йду до вівтаря, і чую тато ззаді мені кричить:

    - Іване, схаменись, не позор сім’ю!

Анекдоти для вдалого завершення дня та хто такі вершники апокаліпсису

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (5)

Все по темі:

Позитив, Прикол, Курйоз, Підбірка, Гумор, Радість, Настрій, Посмішка, Сміх, Веселощі, Анекдоти, Жарти, Сміхота, Українські анекдоти, Веселі анекдоти, Найсмішніші анекдоти, Приколи українською, Анекдоти дня, Смішні анекдоти в картинках, Найсмішніші анекдоти 8 червня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Катастрофа PS752: в Ірані не вірять, що в "чорній скриньці" міститься важлива інформація
02 COVID-19 на Буковині: за добу виявлено майже 60 нових випадків
03 Окупанти вкотре порушили режим "тиші": поранили українського військового
04 У Мексиці невідомі увірвалися до наркодиспансеру і розстріляли пацієнтів
05 Скрипалі змінили імена і переїхали до Нової Зеландії
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Скрипалі змінили імена і переїхали до Нової Зеландії
Скрипалі змінили імена і переїхали до Нової Зеландії
Україна вперше транспортує “легку техаську” нафту
Україна вперше транспортує “легку техаську” нафту
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 7 червня
Коронавірус в Україні та світі: найважливіше за 7 червня
В Україні розпочалось справжнє літо
В Україні розпочалось справжнє літо
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся