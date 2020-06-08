Анекдоти перед роботою та як правильно ходити в спортзал

- І того ти плакала?! Дурненька, не хвилюйся,

На побаченні скажіть своїй дівчині, що вона красива, а потім щосили киньте в неї букетом. Дівчата люблять квіти, теплі слова і сильних чоловіків.

4

- Маша запросила на чай, вимкнула світло і роздяглася. Я зрозумів, що вона втомилася і пішов додому.

Ось і настав цей день - я у церкві в білій сукні з фатою йду до вівтаря, і чую тато ззаді мені кричить:

- Іване, схаменись, не позор сім’ю!