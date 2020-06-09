Посміхнись новому дню: кумедні анекдоти

Адвокат: раз процес, два процес - завтра буде "Мерседес".
Лікар: раз аборт, два аборт - завтра їду на курорт.
Вчитель: раз листок, два листок - є з чим піти на горшок.
Зі словами "Ще чого вам, а не квартира!" бабуся легко задула 110 свічок на ювілейному торті.
В автобусі. Бабуся каже хлопцеві з довгим волоссям:
- Дівчинка, передай за проїзд.
- Я не дівчинка!
- Знайшла, чим пишатися.
Я хочу почути три найголовніші слова...
- Диваааан...
- О, так...
- Ноутбууук...
- Так! Так! Продовжуй!..
- Їжааа...
- О боже! Як добре... Ти завжди знаєш, чого я хочу...