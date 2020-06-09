Посміхнись новому дню: кумедні анекдоти

Лікар: раз аборт, два аборт - завтра їду на курорт.

Адвокат: раз процес, два процес - завтра буде "Мерседес".

Вчитель: раз листок, два листок - є з чим піти на горшок.

3

Зі словами "Ще чого вам, а не квартира!" бабуся легко задула 110 свічок на ювілейному торті.

В автобусі. Бабуся каже хлопцеві з довгим волоссям:

- Дівчинка, передай за проїзд.

- Я не дівчинка!