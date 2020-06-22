Спалах настрою: ранкові анекдоти 22 червня

Учитель історії у сільській школі, якому учні щороку копали картоплю, вирвав з усіх підручників параграф про скасування кріпосного права у 1861 році.
- ОГО! Нічого, собі печера! А якщо в неї крикнути, ехо буде? Ауууу!!!
- Вибачте, Ви, точно гінеколог?
Іде мужик, весь в болоті. На зустріч йому друг:
- Ти де був?
- В морзі. Тещу поїзд збив.
- А чого брудний такий?
- Поїзд цілував.
- Ти чому весь в синяках?
- Та ось, бумеранг знайшов, від нього і синяки!
- Ну то викинь його!
- Уже робив, не допомогло!