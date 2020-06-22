Спалах настрою: ранкові анекдоти 22 червня

1 Учитель історії у сільській школі, якому учні щороку копали картоплю, вирвав з усіх підручників параграф про скасування кріпосного права у 1861 році.

2 - ОГО! Нічого, собі печера! А якщо в неї крикнути, ехо буде? Ауууу!!! - Вибачте, Ви, точно гінеколог?

3 Іде мужик, весь в болоті. На зустріч йому друг: - Ти де був? - В морзі. Тещу поїзд збив. - А чого брудний такий? - Поїзд цілував.