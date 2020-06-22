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Понеділок, 22.06.2020
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Спалах настрою: ранкові анекдоти 22 червня

Спалах настрою: ранкові анекдоти 22 червня
Оновлено 07:59 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф
Ця добірка - саме те, що вам треба для веселого ранку.
  • 1

    Учитель історії у сільській школі, якому учні щороку копали картоплю, вирвав з усіх підручників параграф про скасування кріпосного права у 1861 році.

  • 2

    - ОГО! Нічого, собі печера! А якщо в неї крикнути, ехо буде? Ауууу!!!

    - Вибачте, Ви, точно гінеколог?

  • 3

    Іде мужик, весь в болоті. На зустріч йому друг:

    - Ти де був?

    - В морзі. Тещу поїзд збив.

    - А чого брудний такий?

    - Поїзд цілував.

  • 4

    - Ти чому весь в синяках?

    - Та ось, бумеранг знайшов, від нього і синяки!

    - Ну то викинь його!

    - Уже робив, не допомогло!

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Все по темі:

Приколі, Гумор, Настрій, Сміх, Анекдоти, Ранкові анекдоти.

Автор:

Телеграф
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