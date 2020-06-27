Скачать
Субота, 27.06.2020
В Україні знизився приріст нових хворих на COVID-19
В Україні знизився приріст нових хворих на COVID-19
Пандемія COVID-19: кількість інфікованих наближається до 10 мільйонів
Пандемія COVID-19: кількість інфікованих наближається до 10 мільйонів
В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
В перший день поновлення НБА відбудеться "Битва за Лос-Анджелес"
В Штатах загинув відомий репер Huey
В Штатах загинув відомий репер Huey

Більше смійтесь і менше сумуйте: добірка смішних анекдотів

Більше смійтесь і менше сумуйте: добірка смішних анекдотів
Оновлено 10:09 Сьогодні Телеграф
Щоб день вдався - треба зранку гарно посміятись! Тому ми підготували для вас добірку найсмішніших анекдотів.

Справжній джентльмен той, який виходить з машини і каже: 
- Кохана ти ідеально припаркувалася, а цей Лексус вже був пом’ятий, і кіт вже був дохлий, та й ялинка тут до біса не потрібна була.

Відносини - це коли він перед кожною зустріччю чистить зуби. А от коли він зжере тарілку борщу з часничком і лізе до тебе цілуватися - це вже сімейне життя.

Пояснювала патрульному поліцейському, що вчора була в ІНШИХ босоніжках, тому права залишилися в ІНШИЙ сумці. Чоловіча логіка розбилася вщент ...

Він був у прекрасній спортивній формі, проте на пузі вона вже не застібалась.

Читайте також: Згадаємо зі сміхом студентські роки: добірка анекдотів про іспити, університет, студентське життя

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Анекдот, Гумор, Сміх.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українці останнім часом легше переносять COVID-19
02 ВООЗ: у разі другої хвилі коронавірусу будуть мільйони жертв
03 В Україні можуть заборонити продаж нерухомості без участі ріелторів
04 В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci
05 Зеленський пообіцяв повернути окупований Росією Крим
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Загострення COVID-19: у столиці знову можуть закрити метро
У столиці знову можуть закрити метро
Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки
Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки
В Україні за добу – майже тисяча нових випадків коронавірусу
В Україні за добу – майже тисяча нових випадків коронавірусу
В інтернет злили імена соратників Зеленського, які допомагають &quot;Альфі&quot; займатися рейдерством
В інтернет злили імена соратників Зеленського, які допомагають "Альфі" займатися рейдерством
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся