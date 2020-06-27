Більше смійтесь і менше сумуйте: добірка смішних анекдотів

Справжній джентльмен той, який виходить з машини і каже:
- Кохана ти ідеально припаркувалася, а цей Лексус вже був пом’ятий, і кіт вже був дохлий, та й ялинка тут до біса не потрібна була.
Відносини - це коли він перед кожною зустріччю чистить зуби. А от коли він зжере тарілку борщу з часничком і лізе до тебе цілуватися - це вже сімейне життя.
Пояснювала патрульному поліцейському, що вчора була в ІНШИХ босоніжках, тому права залишилися в ІНШИЙ сумці. Чоловіча логіка розбилася вщент ...
Він був у прекрасній спортивній формі, проте на пузі вона вже не застібалась.