Щоб не плакати - я сміявся: анекдоти на суботній вечір, 27 червня

- Сміх - другий найкращий спосіб затягнути дівчину в ліжко.
- А перший?
- Сокира.
- А ти смішний.
- Правильний вибір.
Дівчата, бійтесь чоловіків, в яких руки не зі сраки. Вони завжди будуть усе лагодити, а не купувати нове.
- Добрий день куме, що п'єте?
- Український мохіто.
- Ром і м'ята?
- Та ні, горілка і петрушка.
Міжнародний конкурс з в'язання серед бабусь:
- Українська бабуся зв'язала шкарпетки;
- Китайська бабуся зв'язала айфон;
- Сомалійська бабуся зв'язала всіх бабусь і чекає мільйон доларів.