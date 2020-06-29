Радійте ранку: анекдоти 29 червня

1 Вислови вчителів на дистанційних уроках: 1. Вийди і зайди в скайп нормально. 2. Що за сміх? Скинь посилання, разом посміємося. 3. Сидимо! Дзвінок для вчителя, це в двері дзвонять - піцу принесли. 4. Папу з мамою швидко до монітора! 5. Кузнецов, далеко ти до бабусі поїхав?

2 6. Можна увійти в клас?

3 Навіть нафта втомилася і пішла ... - Як ти можеш терпіти свою жінку? Вона ж вічно бурчить, пиляє, чіпляється до кожної дрібниці. Вона хоч колись буває у доброму гуморі?