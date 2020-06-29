Продовжіть день весело: вечірні анекдоти 29 червня

Свіжа добірка забавних анекдотів, які подарують вам гарний настрій на весь вечір.

- Не люблю читати книги, завжди занадто багато персонажів, забуваю і заплутуюся, хто є хто.

- Почитай "Робінзона Крузо", тобі сподобається...

Позіхнув в автобусі, влаштував флешмоб.

Ніколи не закохуються в дівчину з фінгалом. Швидше за все, вона вже закохана.

- Давай, ти закриєш очі і тицьнеш в карту навмання. Куди потрапиш пальцем, там ми і проведемо відпустку!

- Але це винна карта!

- Тикай вже!

- Слухай, я кросворд розгадую: "Людина, яка зобов'язана віддавати всі гроші іншій людині, отримуючи натомість їжу". Це хто?

- Раб.

- Я теж думаю, що раб, а дружина написала: "Муж".