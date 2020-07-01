Ловіть порцію заразного сміху зранку: анекдоти українською на будь-який смак

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В буфеті:

- Дівчино, дайте будь-ласка пляшку горілки.

- З собою?

- Ні, без Вас!

Приходить мені смс: "Я після вчорашнього не можу тебе забути ..."

Капець! А я згадати!

У Тбілісі на площі сидить грузин на ящику із вудкою в руках. Підходить інший і питає:

- Що робиш?

- Рибу ловлю!

- Як? Розкажи!

- Е-е-е любий, хто так питає? Купи вина, м’яса – сядемо поїмо, поговоримо!

Той швиденько приніс вина, зелені, шашлик… Сіли, поїли, за знайомство випили, за батьків, знайомих випили.

- Ну, розказуй, як ловиш!

- Ну, ось так і ловлю – ти сьогодні четвертий.