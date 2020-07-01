Ловіть порцію заразного сміху зранку: анекдоти українською на будь-який смак

В буфеті:
- Дівчино, дайте будь-ласка пляшку горілки.
- З собою?
- Ні, без Вас!
Приходить мені смс: "Я після вчорашнього не можу тебе забути ..."
Капець! А я згадати!
У Тбілісі на площі сидить грузин на ящику із вудкою в руках. Підходить інший і питає:
- Що робиш?
- Рибу ловлю!
- Як? Розкажи!
- Е-е-е любий, хто так питає? Купи вина, м’яса – сядемо поїмо, поговоримо!
Той швиденько приніс вина, зелені, шашлик… Сіли, поїли, за знайомство випили, за батьків, знайомих випили.
- Ну, розказуй, як ловиш!
- Ну, ось так і ловлю – ти сьогодні четвертий.