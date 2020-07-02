Веселий початок дня: ранкові анекдоти 2 липня

- Ти пам'ятаєш, дев'ять місяців тому ти брав відпустку, щоб поїхати половити форель?

- Так ось сьогодні одна з форель дзвонила і сказала, що ти став батьком...

3

Поцілував Іван-царевич жабу, і перетворилася вона в самця Василя.

- Я повинен з вами поговорити про аморальну поведінку вашого сина на перервах. Він тільки й робить, що бігає за дівчатами!

- Подумаєш, всі нормальні хлопці в його віці бігають за дівчатами!