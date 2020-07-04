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Зроби паузу і підніми собі настрій: вечірні анекдоти 4 липня

Зроби паузу і підніми собі настрій: вечірні анекдоти 4 липня
Оновлено 18:04 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф
Ніщо так не піднімає настрій, як хороший анекдот. Якщо і прощатися із карантином, то тільки з усмішкою!
  • 1

    - Давай пограємо в гру?

    - Давай, а які правила?

  • 2

    - Я закриваю очі долоньками, а ти ховаєшся і більше ніколи не з'являєшся в моєму житті...

    Забігаючи зранку в маршрутку, розумієш, навіщо в дитячому садку була гра "Займи стільчик"...

    - Таня, я кину світ до твоїх ніг!

    - Сема, не нервуй! Постав глобус на місце!

  • 3

  • 4

    Або дозвольте вільний продаж зброї, або забороніть вільний продаж караоке.

    Дівчина говорить своєму хлопцю:

    - Я вирішила почати війну з жиром!

    Хлопець, розглядаючи її боки:

    - Хм, я дивлюся, ти його вже чимало в полон набрала.

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Все по темі:

Гумор, Сміх, Анекдоти, Вечір, 4 липня.

Автор:

Телеграф
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