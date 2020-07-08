Почни свій день із посмішки: анекдоти для веселого ранку

Найкращі анекдоти для чудового початку дня про Вовочку, стосунки, сімейне життя.

Взяла мачуха і змішала горілку з пивом і сказала Попелюшці: Коли ми

прийдемо, щоб пиво і горілка були в різних склянках!

Вчителька запитує дітей:

- Маша, що ти минулого тижня хорошого зробила?

- Я допомогла мамі прибрати квартиру.

- Молодець, Маша! А ти, Ваня, чого доброго зробив?

- Я допоміг сусідці притягти з магазину сумку з продуктами.

- Молодець, Ваня! А ти Вовочка, чого доброго зробив?

- Я врятував жінку від ізносілованія!

- Молодець, Вовочка! А як тобі це вдалося?

- Встиг умовити ...

- Ой, мама, я? здається, вагітна ...

- От дурепа! Де ж була твоя голова ?!

- Не пам'ятаю. Здається, під кермом ...

— Яка я була дурна! Мала цілий натовп залицяльників і всіх відкинула, — засмучується жінка.

— Шкода, що в цьому натовпі не було мене! — Говорить чоловік.