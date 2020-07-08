Почни свій день із посмішки: анекдоти для веселого ранку

Взяла мачуха і змішала горілку з пивом і сказала Попелюшці: Коли ми
прийдемо, щоб пиво і горілка були в різних склянках!
Вчителька запитує дітей:
- Маша, що ти минулого тижня хорошого зробила?
- Я допомогла мамі прибрати квартиру.
- Молодець, Маша! А ти, Ваня, чого доброго зробив?
- Я допоміг сусідці притягти з магазину сумку з продуктами.
- Молодець, Ваня! А ти Вовочка, чого доброго зробив?
- Я врятував жінку від ізносілованія!
- Молодець, Вовочка! А як тобі це вдалося?
- Встиг умовити ...
- Ой, мама, я? здається, вагітна ...
- От дурепа! Де ж була твоя голова ?!
- Не пам'ятаю. Здається, під кермом ...
— Яка я була дурна! Мала цілий натовп залицяльників і всіх відкинула, — засмучується жінка.
— Шкода, що в цьому натовпі не було мене! — Говорить чоловік.