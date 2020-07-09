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Гарний настрій на весь день: анекдоти 9 липня

Гарний настрій на весь день: анекдоти 9 липня
Оновлено 08:46 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф
Найкраща підбірка українських анекдотів. Нехай Ваш день буде легким і вдалим!
  • 1

    Лисий чоловік приходить до перукаря, дає йому 1000 доларів і заявляє:

  • 2

    - Щоб через 5 хвилин у мене зачіска була як у тебе! Перукар довго дивиться на себе в дзеркало, потім на лисий череп клієнта, із криком: " Та й чорт з ними! " починає голити себе наголо...

  • 3

    Не потрібно з собою боротися. З собою потрібно вміти домовлятися.

  • 4

    Ніколи не відповідайте на дзвінок з незнайомого номера: можливо, це знайомий.

    Два поліцейських:

    - Витягни вила і сокиру у нього зі спини, потім проведи експрес-тест. Цей коронавірус зовсім озвірів!

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Все по темі:

Приколі, Гумор, Сміх, Анекдоти.

Автор:

Телеграф
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