Проведіть свій вечір з посмішкою: анекдоти українською для всіх і кожного

Ми самі створюємо собі настрій! Тому хутчіш читайте нову добірку анекдотів для гарного вечора!

Дpужина:

- Давай купимо машину, я водити навчуся, світ пoбaчимo!

Чoлoвік:

- Цей чи інший?

Чому ти завжди розмовляєш саме про погоду зі своїм перукарем?

- А ти що, хочеш, щоб я розмовляв про політику з людиною, яка водить бритвою по моїй шиї?

- Сергію, я тобі не говорила, шо ти в мене найкращий?

- Ні!

- Шо ж таке, а кому ж я вчора це говорила?

Зустрічаються два приятелі.

- Ти чого такий похмурий?

- Так ось, з дружиною посварилися...

- Через що?

- Ніяк не можемо з нею домовитися, де провести відпустку.

- А в чому проблема то?

- Ти розумієш, я хочу на Таїланд, а вона хоче поїхати зі мною.