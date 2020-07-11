Проведіть свій вечір з посмішкою: анекдоти українською для всіх і кожного

Дpужина:
- Давай купимо машину, я водити навчуся, світ пoбaчимo!
Чoлoвік:
- Цей чи інший?
Чому ти завжди розмовляєш саме про погоду зі своїм перукарем?
- А ти що, хочеш, щоб я розмовляв про політику з людиною, яка водить бритвою по моїй шиї?
- Сергію, я тобі не говорила, шо ти в мене найкращий?
- Ні!
- Шо ж таке, а кому ж я вчора це говорила?
Зустрічаються два приятелі.
- Ти чого такий похмурий?
- Так ось, з дружиною посварилися...
- Через що?
- Ніяк не можемо з нею домовитися, де провести відпустку.
- А в чому проблема то?
- Ти розумієш, я хочу на Таїланд, а вона хоче поїхати зі мною.