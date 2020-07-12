Подаруйте світу свою посмішку: позитивні анекдоти 12 липня

Як у мене на особистому фронті? Як у морзі: тихо, мирно, іноді новеньких привозять.
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Шукаю дівчину. Вітчизняного виробництва.
Не старше 1987 року випуску.
Не биту, не фарбовану. З гарними переднім і заднім бамперами. Без причепа, бажано без пробігу
- Купив нову “мазду”, хочу тепер наворочений тюнинг і пару оригінальних написів на ній. Не знаєш, де можна дешевше зробити?
- Постав машину на ніч впоперек в’їзду у двір. Буде дешево і сердито.
- Щось тебе на роботі давно не було видно. Де пропадав?
- Відправили на курси підвищення кваліфікації.
- Навчився чогось корисного?
- Ще б! Тепер вмію спати на робочому місці з відкритими очима.