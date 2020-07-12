Подаруйте світу свою посмішку: позитивні анекдоти 12 липня

Найсмішніші анекдоти спреціально для наших читачів про курси підвищення кваліфікації, пошук дівчини та внутрішній голос, які зроблять Ваш день!

Як у мене на особистому фронті? Як у морзі: тихо, мирно, іноді новеньких привозять.

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Шукаю дівчину. Вітчизняного виробництва.

Не старше 1987 року випуску.

Не биту, не фарбовану. З гарними переднім і заднім бамперами. Без причепа, бажано без пробігу

- Купив нову “мазду”, хочу тепер наворочений тюнинг і пару оригінальних написів на ній. Не знаєш, де можна дешевше зробити?

- Постав машину на ніч впоперек в’їзду у двір. Буде дешево і сердито.

- Щось тебе на роботі давно не було видно. Де пропадав?

- Відправили на курси підвищення кваліфікації.

- Навчився чогось корисного?

- Ще б! Тепер вмію спати на робочому місці з відкритими очима.