Посміхнися світу і він посміхнеться тобі: анекдоти для гарного настрою

У Львові на футболі фани заводять «Хто не скаче, той москаль!».
Підривається півстадіону. Позаду сім’я (тато, мама, дитина років 5ти).
Дитина питає:
— Пап-пап, а што ані крічат?
— Пригай давай…
- -Купив нову “мазду”, хочу тепер наворочений тюнинг і пару оригінальних написів на ній. Не знаєш, де можна дешевше зробити?
- Постав машину на ніч впоперек в’їзду у двір. Буде дешево і сердито.
Тюремний наглядач каже своєму колезі:
- Знаєш, мене починає хвилювати в’язень номер сімдесят два.
- А що сталося?
- Та він уже третю ніч не ночує у камері!
Двоє худеньких студентів дивляться прогноз погоди на завтра: "... вітер північно-західний..."
- О-о-о, Вась завтра по ходу знов на лекцію не потрапимо ...