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Середа, 15.07.2020
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Посміхнися світу і він посміхнеться тобі: анекдоти для гарного настрою

Посміхнися світу і він посміхнеться тобі: анекдоти для гарного настрою
Оновлено 17:28 Сьогодні Телеграф
Просто посміхнись, і крихітні промінчики тепла несміливо прокрадуться в твою душу, зігріють серце і розлившись солодким спокоєм запалять твої очі.

анекдоти

 У Львові на футболі фани заводять «Хто не скаче, той москаль!».
Підривається півстадіону. Позаду сім’я (тато, мама, дитина років 5ти).
Дитина питає:
— Пап-пап, а што ані крічат?
— Пригай давай…

анекдот про священника- -Купив нову “мазду”, хочу тепер наворочений тюнинг і пару оригінальних написів на ній. Не знаєш, де можна дешевше зробити?

- Постав машину на ніч впоперек в’їзду у двір. Буде дешево і сердито.

анекдот про знайомство

Тюремний наглядач каже своєму колезі:
- Знаєш, мене починає хвилювати в’язень номер сімдесят два.
- А що сталося?
- Та він уже третю ніч не ночує у камері!

смішний анекдот

Двоє худеньких студентів дивляться прогноз погоди на завтра: "... вітер північно-західний..."
- О-о-о, Вась завтра по ходу знов на лекцію не потрапимо ...

Поділись своєю посмішкою зі світом: добірка анекдотів на 15 липня

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Анекдот, Жарти.

Автор:

Телеграф
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