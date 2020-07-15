Посміхнися світу і він посміхнеться тобі: анекдоти для гарного настрою

Просто посміхнись, і крихітні промінчики тепла несміливо прокрадуться в твою душу, зігріють серце і розлившись солодким спокоєм запалять твої очі.

У Львові на футболі фани заводять «Хто не скаче, той москаль!».

Підривається півстадіону. Позаду сім’я (тато, мама, дитина років 5ти).

Дитина питає:

— Пап-пап, а што ані крічат?

— Пригай давай…

- -Купив нову “мазду”, хочу тепер наворочений тюнинг і пару оригінальних написів на ній. Не знаєш, де можна дешевше зробити?

- Постав машину на ніч впоперек в’їзду у двір. Буде дешево і сердито.

Тюремний наглядач каже своєму колезі:

- Знаєш, мене починає хвилювати в’язень номер сімдесят два.

- А що сталося?

- Та він уже третю ніч не ночує у камері!

Двоє худеньких студентів дивляться прогноз погоди на завтра: "... вітер північно-західний..."

- О-о-о, Вась завтра по ходу знов на лекцію не потрапимо ...