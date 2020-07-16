Ні хвилини для суму: анекдоти для вдалого четверга

Перевірка лічильників на холодну і гарячу воду показала, що мешканці не тільки не користуються гарячою водою, а й закачують її назад у водопровід.
Ніщо так не зближує людей, як один варіант на іспиті.
Дівчина прийшла до ворожки.
- Мене люблять двоє хлопців. Скажи, кому з них пощастить?
Ворожка розклала карти, потім уважно подивилася на дівчину.
- Пощастить Ігорю — на тобі одружіться Діма.
Хлопець питає у дівчини:
- Люся, підкажи, забув це слово... Ким я буду для твоєї мами, якщо, скажімо, одружуся з тобою?
- Ну, це... рятівником...