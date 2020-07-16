Ні хвилини для суму: анекдоти для вдалого четверга

Посміхніться світу - і вім посмехнеться вам! Ми підготували для вас нову добірку справжнього українського гумору.

Перевірка лічильників на холодну і гарячу воду показала, що мешканці не тільки не користуються гарячою водою, а й закачують її назад у водопровід.

Ніщо так не зближує людей, як один варіант на іспиті.

Дівчина прийшла до ворожки.

- Мене люблять двоє хлопців. Скажи, кому з них пощастить?

Ворожка розклала карти, потім уважно подивилася на дівчину.

- Пощастить Ігорю — на тобі одружіться Діма.

Хлопець питає у дівчини:

- Люся, підкажи, забув це слово... Ким я буду для твоєї мами, якщо, скажімо, одружуся з тобою?

- Ну, це... рятівником...