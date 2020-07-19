Посміхнись цьому дню: свіжа добірка анекдотів для гарного настрою

Підбірка класного українського гумору для хорошого вечора.

Два священики стоять біля дороги й вбивають у землю знак: "Кінець вже близький! Зупинись, поки не пізно! "

Повз проноситься вантажівка, водила на ходу висовує голову з вікна: "Як ви вже дістали своєю релігійною пропагандою!" — і додає швидкість. З-за повороту чути скрегіт гальм, крик і великий сплеск.

Один священик повертається до іншого: "Можливо треба було просто написати на знаку, що міст зруйнований?"

Одружитися цікаво тільки по любові; одружитися ж на дівчині тільки тому, що вона симпатична, це все одно, що купити собі на базарі непотрібну річ тільки тому, що вона хороша.

Сторож складу біжутерії живе дуже бідно, але зате дуже красиво.

- Ви одружені?

- Так.

- Ваше матеріальне становище...

- Ви ж уже питали. Так, одружений.