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Понеділок, 20.07.2020
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Проведіть вечір із посмішкою: чергова добірка справжнього українського гумору

Проведіть вечір із посмішкою: чергова добірка справжнього українського гумору
20:31 Сьогодні Телеграф
Проведіть класно вечір зі своїми друзями, а нова добірка анекдотів допоможе вам у цьому!

Анекдот про випадок у ресторані

- Сергійку, ти мене любиш?

— Грошей немає!

— Ну що ти відразу про гроші, я ж про почуття...

— Люблю, Люсенько, сильно люблю!

— Ех, це вже не має значення...

Анекдот про сусідів

Ви вирушаєте в спортзал і старанно скидаєте там зайві кілограми. Але ви навіть не підозрюєте про те, що вони терпляче чекають вас вдома, причаївшись в холодильнику!

Анекдот про IT

- Що за ресторан! Телятини немає, трюфелів немає, устриць немає... Принесіть моє пальто!

- На жаль, вашого пальто вже теж немає.

Анекдот про життя

Дівчина стоїть біля воріт військкомату зі сльозами на очах.

— Що, нареченого в армію забрали? — запитує вартовий.

— Так. Усіх п'ятьох відразу.

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Все по темі:

Анекдот, Гумор, Жарт, Сміх.

Автор:

Телеграф
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