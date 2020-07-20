Проведіть вечір із посмішкою: чергова добірка справжнього українського гумору

Проведіть класно вечір зі своїми друзями, а нова добірка анекдотів допоможе вам у цьому!

- Сергійку, ти мене любиш?

— Грошей немає!

— Ну що ти відразу про гроші, я ж про почуття...

— Люблю, Люсенько, сильно люблю!

— Ех, це вже не має значення...

Ви вирушаєте в спортзал і старанно скидаєте там зайві кілограми. Але ви навіть не підозрюєте про те, що вони терпляче чекають вас вдома, причаївшись в холодильнику!

- Що за ресторан! Телятини немає, трюфелів немає, устриць немає... Принесіть моє пальто!

- На жаль, вашого пальто вже теж немає.

Дівчина стоїть біля воріт військкомату зі сльозами на очах.

— Що, нареченого в армію забрали? — запитує вартовий.

— Так. Усіх п'ятьох відразу.