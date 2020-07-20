Проведіть вечір із посмішкою: чергова добірка справжнього українського гумору

- Сергійку, ти мене любиш?
— Грошей немає!
— Ну що ти відразу про гроші, я ж про почуття...
— Люблю, Люсенько, сильно люблю!
— Ех, це вже не має значення...
Ви вирушаєте в спортзал і старанно скидаєте там зайві кілограми. Але ви навіть не підозрюєте про те, що вони терпляче чекають вас вдома, причаївшись в холодильнику!
- Що за ресторан! Телятини немає, трюфелів немає, устриць немає... Принесіть моє пальто!
- На жаль, вашого пальто вже теж немає.
Дівчина стоїть біля воріт військкомату зі сльозами на очах.
— Що, нареченого в армію забрали? — запитує вартовий.
— Так. Усіх п'ятьох відразу.