Вдалого початку дня: ранкові анекдоти 21 липня

Зарядіться позитивом з нашою українською підбіркою анекдотів!

Купила собі сережки у вигляді комарів. Прикольні такі!

Сьогодні вже два рази від друзів по вуху отримала…

– Які три слова найбільше поширені в навчальних закладах?

– Я не знаю …

– Точно!

Найкращий спосіб підняти людину о 6:00 – це кава в ліжко… Вилив і біжи.

Інтелігент хоче познайомитися з дівчиною на вулиці:

– І звідки ж беруться такі красиві дівчата?

Дівчина:

– Звідти, звідки і все.

Дві жінки розмовляють телефоном:

– Ой, подруга, сенсація, мої сусіди розлучилися!

– Так, а така була хороша пара, а чого це вони раптом?

– Так мої труси з балкона вітром на їх балкон занесло!