Вдалого початку дня: ранкові анекдоти 21 липня

Купила собі сережки у вигляді комарів. Прикольні такі!
Сьогодні вже два рази від друзів по вуху отримала…
– Які три слова найбільше поширені в навчальних закладах?
– Я не знаю …
– Точно!
Найкращий спосіб підняти людину о 6:00 – це кава в ліжко… Вилив і біжи.
Інтелігент хоче познайомитися з дівчиною на вулиці:
– І звідки ж беруться такі красиві дівчата?
Дівчина:
– Звідти, звідки і все.
Дві жінки розмовляють телефоном:
– Ой, подруга, сенсація, мої сусіди розлучилися!
– Так, а така була хороша пара, а чого це вони раптом?
– Так мої труси з балкона вітром на їх балкон занесло!