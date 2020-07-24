Сміх до сліз: вечірні анекдоти 24 липня!

Вдаримо сміхом по життєвим проблемам: добірка кращих анекдотів!

Як швидко дістатися до роботи. Для цього потрібно стати в ванну, одягти на голову колготки, підв'язати їх на мотузці для білизни. Чудово, Ви - Тройлебус!

Дивовижне відкриття. Якщо довго робити те, що не хочеться, то потім не хочеться робити навіть те, що хочеться.

Дорогі дівчата, скоро на вулиці стане зовсім тепло, тому хочеться, щоб ви задумалися над тим, що ліфчик - це інструмент пригноблення жінок, нав'язаний патріархатом.

Йшла сьогодні по вулиці. Йде дівчина в футболці з написом: "Я дура". Ось думаю, дивно. Навіть озирнулася. По-заду напис: "Ти теж".