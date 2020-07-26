Сміх продовжує життя: добірка ранкових анекдотів для заряду на весь день

Коли ми сварилися, я все одно робила йому каву. Тому що плюнути прямо в обличчя — було занадто ризиковано...
Розмовляючи з дружиною, Ви маєте право зберігати мовчання, яке буде використано проти Вас...
- А Вам які жінки подобаються?
- По правді кажучи, я не дуже в них розбираюся.
- Так ніхто в них не розбирається: ні Фрейд, ні навіть вони самі. Це як електрика. Необов'язково в ній розбиратися, щоб вдарило струмом.
До кінця тижня бажання працювати зменшується дуже сильно! Хоча на початку тижня воно було відсутнє геть...