Сміх продовжує життя: добірка ранкових анекдотів для заряду на весь день

Проживіть цей день із драйвом, сміхом та просто будьте у хорошому настрої. Ми підготувати для вас добірку анекдотів про інцидент із Снігуронькою, тяжкий робочий тиждень, ситуацію в гостях, та інші.

Коли ми сварилися, я все одно робила йому каву. Тому що плюнути прямо в обличчя — було занадто ризиковано...

Розмовляючи з дружиною, Ви маєте право зберігати мовчання, яке буде використано проти Вас...

- А Вам які жінки подобаються?

- По правді кажучи, я не дуже в них розбираюся.

- Так ніхто в них не розбирається: ні Фрейд, ні навіть вони самі. Це як електрика. Необов'язково в ній розбиратися, щоб вдарило струмом.

До кінця тижня бажання працювати зменшується дуже сильно! Хоча на початку тижня воно було відсутнє геть...