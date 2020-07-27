Добірка анекдотів для вдалого початку робочого тижня

Почніть новий тиждень драйвово та з посмішкою! Ми підготували нову добірку анекдотів про чоловічу заначку, ситуацію в гостях та порівняли політиків з голубами!

Їдуть два молдавани менти на новій машині, каже один до другого

- слухай а давай я включу мегалку, а ти виглянь подивись чи вона робить!

Той виглядає.

- Шо там?

- Робить, не робить, робить, не робить...

Дівчина звертається до хлопця в чаті:

- Давай пограємо у віртуальний секс.

- Давай!

- Тебе збуджує гола дівчина?

- Звичайно!

- Я повільно роздягаюся і танцюю для тебе стриптиз ... Як там поживає твій дружок?

- Андрюха, чи що? Нормально поживає ... Машину собі купив недавно, а чого це ти раптом ним цікавишся?

Купила блондинка авто в салоні, через тиждень приїжджає, і каже:

- В мене проблема, як їду сама нормально, а як з пасажиром - воняє в салоні так, хоть тікай.

Менеджер, що продав їй машину, каже:

- Давайте проїдемо.

Сів, вона з місця рвонула 140, пролетіла на парочку червоних, проїхала по тротуару і по зустрічній і зупиняється. - Відчуваєте, як воняє?

Менеджер тихо каже:

- Не не тільки відчуваю, а й сиджу в ньому...