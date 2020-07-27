Їдуть два молдавани менти на новій машині, каже один до другого
- слухай а давай я включу мегалку, а ти виглянь подивись чи вона робить!
Той виглядає.
- Шо там?
- Робить, не робить, робить, не робить...
Дівчина звертається до хлопця в чаті:
- Давай пограємо у віртуальний секс.
- Давай!
- Тебе збуджує гола дівчина?
- Звичайно!
- Я повільно роздягаюся і танцюю для тебе стриптиз ... Як там поживає твій дружок?
- Андрюха, чи що? Нормально поживає ... Машину собі купив недавно, а чого це ти раптом ним цікавишся?
Купила блондинка авто в салоні, через тиждень приїжджає, і каже:
- В мене проблема, як їду сама нормально, а як з пасажиром - воняє в салоні так, хоть тікай.
Менеджер, що продав їй машину, каже:
- Давайте проїдемо.
Сів, вона з місця рвонула 140, пролетіла на парочку червоних, проїхала по тротуару і по зустрічній і зупиняється. - Відчуваєте, як воняє?
Менеджер тихо каже:
- Не не тільки відчуваю, а й сиджу в ньому...
Учоpa купив дpужині коштовну кaблучку. Πpоcто тaк — від нaдміpу почуттів.
Нaйпepшe, що вонa спитaлa: “Що тpaпилось? Скaжи мeні пpaвду, якою б стpaшною вонa нe булa! Ти щось укрaв? Зрaдив мeні?”
Тeпeр сидить у кутку, копилить губи й гадає, щo я щocь пpихoвую. Кpаще б я їй cкoвopідку якуcь пoдаpував!