Не вішайте носа: ранкові анекдоти 28 липня

Ідуть двоє лісом темної ночі.
- Гроші є? - запитує один, дістаючи з кишені ножа.
- А що? - запитує інший, витягаючи з-за пазухи сокиру.
- Та так. Нічого, розміняти хотів...
Продовження казки "Буратіно": "Мальвіна вийшла заміж за Буратіно, після чого довго й щасливо його пиляла."
- Тату, а чому півні кричать так рано?
- Щоб їх можна було почути, вислухати… Потім, коли прокинуться кури, це буде вже неможливо.
- Вінні, а Вінні! От кажуть - собачий холод, собачий холод... А є таке поняття, як свинячий холод?
- Так, П'ятачок, таке поняття є, тільки воно називається "холодець".