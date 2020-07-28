Не вішайте носа: ранкові анекдоти 28 липня

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Ідуть двоє лісом темної ночі.

- Гроші є? - запитує один, дістаючи з кишені ножа.

- А що? - запитує інший, витягаючи з-за пазухи сокиру.

- Та так. Нічого, розміняти хотів...

Продовження казки "Буратіно": "Мальвіна вийшла заміж за Буратіно, після чого довго й щасливо його пиляла."

- Тату, а чому півні кричать так рано?

- Щоб їх можна було почути, вислухати… Потім, коли прокинуться кури, це буде вже неможливо.

- Вінні, а Вінні! От кажуть - собачий холод, собачий холод... А є таке поняття, як свинячий холод?

- Так, П'ятачок, таке поняття є, тільки воно називається "холодець".