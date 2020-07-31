Смійтеся від душі: вечірні анекдоти 31 липня

Добірка смішних анекдотів по-українськи!

Боря приходить додому п'яний пізно ввечері:

- Ой, раніше не міг, жах які пробки!

- Шо ти мелиш, які пробки у нашому селі?!

- Та дві години мучилися з пробкою! Це ж треба так вино закупорити!

- Ви з дружиною розмовляєте під час сексу?

- Ну якщо подзвонить, чому б і не поговорити...

- Я подзвонив дружині і сказав, що візьму Піцу і Колу по дорозі додому. Але вона чомусь не зраділа... Їй не подобається, як я назвав наших дітей ...

Не можу зрозуміти, чого хочуть ці банкіри: раніше кричали, коли я заходив в масці, тепер кричать, коли заходжу без маски...