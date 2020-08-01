Настрій - що треба: добірка анекдотів для вдалого дня

Дівчина звертається до хлопця в чаті:
- Давай пограємо у віртуальний секс.
- Давай!
- Тебе збуджує гола дівчина?
- Звичайно!
- Я повільно роздягаюся і танцюю для тебе стриптиз ... Як там поживає твій дружок?
- Андрюха, чи що? Нормально поживає ... Машину собі купив недавно, а чого це ти раптом ним цікавишся?
- Як справи в школі?
- Сьогодні на перерві намагалися викликати сатану.
- І як?
- Ні в кого не вийшло.
- Мене не цікавить, що там у інших дітей, у тебе чому не вийшло?
Приходить хлопець в салон татуювань. Його запитують:
- Що будемо бити?
- Мені ТАНК на всю спину!
Проходить 20 хвилин, майстер каже:
- Готово!
- Так швидко?
- А що тут — всього 4 букви!
Слів у мене залишалося все менше і менше, і, нарешті, я замовк і став слухати.