Настрій - що треба: добірка анекдотів для вдалого дня

Добірка ульотних анекдотів про Петрика та уроки, подружні сварки, віртуальний секс та інші.

Дівчина звертається до хлопця в чаті:

- Давай пограємо у віртуальний секс.

- Давай!

- Тебе збуджує гола дівчина?

- Звичайно!

- Я повільно роздягаюся і танцюю для тебе стриптиз ... Як там поживає твій дружок?

- Андрюха, чи що? Нормально поживає ... Машину собі купив недавно, а чого це ти раптом ним цікавишся?

- Як справи в школі?

- Сьогодні на перерві намагалися викликати сатану.

- І як?

- Ні в кого не вийшло.

- Мене не цікавить, що там у інших дітей, у тебе чому не вийшло?

Приходить хлопець в салон татуювань. Його запитують:

- Що будемо бити?

- Мені ТАНК на всю спину!

Проходить 20 хвилин, майстер каже:

- Готово!

- Так швидко?

- А що тут — всього 4 букви!

Слів у мене залишалося все менше і менше, і, нарешті, я замовк і став слухати.