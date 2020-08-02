Тільки відмінний настрій: прикольні анекдоти 2 серпня

Знаменита Новоафонська печера. Гід показує групі туристів різні переходи й приміщення. В одному із залів туристи бачать два скелети.
- Звідки ці скелети? — запитує злякано одна з туристок.
Гід відповідає:
- Вони хотіли подивитися печеру без допомоги гіда!
Якщо ви щиро вважаєте жінок слабкою статтю, спробуйте вночі перетягнути ковдру на себе.
Жінка - чоловікові:
— Уявляю, які страшні підозри зародилися в твоїй голові, коли я зникла на два дні.
— Так. Я зразу подумав, що ти повернешся.
Жінка грає на скрипці. Чоловік:
— Ну добре, припини. Куплю тобі нову сукню.