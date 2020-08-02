Тільки відмінний настрій: прикольні анекдоти 2 серпня

Ангекдоти для відмінного настрою на цілий день!

Знаменита Новоафонська печера. Гід показує групі туристів різні переходи й приміщення. В одному із залів туристи бачать два скелети.

- Звідки ці скелети? — запитує злякано одна з туристок.

Гід відповідає:

- Вони хотіли подивитися печеру без допомоги гіда!

Якщо ви щиро вважаєте жінок слабкою статтю, спробуйте вночі перетягнути ковдру на себе.

Жінка - чоловікові:

— Уявляю, які страшні підозри зародилися в твоїй голові, коли я зникла на два дні.

— Так. Я зразу подумав, що ти повернешся.

Жінка грає на скрипці. Чоловік:

— Ну добре, припини. Куплю тобі нову сукню.