Субота нудною не буває: ранкові анекдоти українською мовою 8 серпня

Створюється таке враження, що Адама і Єву виганяли з раю рано вранці понеділка ... і з тих пір.. рід людський приречений відчувати цю трагедію знову і знову.
Я сьогодні в Макдональдсі бачив людину без телефону, ноутбука, планшета. Він просто сидів за столом і пив каву як психопат.
- Уяви ситуацію. Одна білочка знайшла горіх і сховала, але погано, а інша білочка побачила його випадково!
- Гриша! Який горіх ?! Яка білочка !? Ти мою дружину... забрав!
- Тобі ще зі мною повезло, - сказав вовк тремтячій вівці.
- А ти на хвилиночку уяви собі, що було б з тобою, якби ти зустріла не мене, а всю нашу зграю!