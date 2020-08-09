Веселий початок дня: ранкові анекдоти українською мовою 9 серпня

Дружина каже чоловікові:
- Ти пам'ятаєш, дев'ять місяців тому ти брав відпустку, щоб поїхати половити форель?
- Звичайно пам'ятаю.
- Так ось сьогодні одна з форель дзвонила і сказала, що ти став батьком...
Поцілував Іван-царевич жабу, і перетворилася вона в самця Василя.
- Я повинен з вами поговорити про аморальну поведінку вашого сина на перервах. Він тільки й робить, що бігає за дівчатами!
- Подумаєш, всі нормальні хлопці в його віці бігають за дівчатами!
- З бензопилою ?!
- Вилікуйте мене від жадібності. Тільки мені нічим платити.
- Не хвилюйтеся, вилікуємо, заплатите.