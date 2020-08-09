Промінь позитиву вам в будинок: вечірні анекдоти 9 серпня

Чекаю, поки Google або Яндекс оновлять знімки з супутника, щоб перевірити - чи не косо ми поставили паркан на дачі.
Жінка, що сидить зі мною поруч у літаку, безперервно базікає. Їй-богу, ні хвилини спокою від неї. Я вже почав шкодувати, що одружився на ній.
- Папа, а цибуля корисна?
- Корисна.
- Папа, а сметана корисна?
- Також.
- Папа, а купи мені тоді чіпси із цибулею і сметаною!
Що треба робити, будучи дорослим:
1. Бути весь час втомленим.
2. Говорити всім, як ти втомився.
3. Дозволяти іншим розповісти тобі, як втомилися вони.