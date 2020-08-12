Посміхніться новому дню: ранкові анекдоти 12 серпня

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Середа, 12.08.2020
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Оновлено 09:12 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф
Ви не зможете втриматися від сміху, саме ця підбірка для вас!

Клоун після повернення з роботи лає своїх дітей за якусь провину, а ті катаються по підлозі від сміху.

Дружина йому говорить:

- Ти перш ніж дітей лаяти, змив би грим свій ...

- Що ж. Твій наречений явно далекий від ідеалу.

- Нічого, зате він близький до великих грошей.

- Дивись, а я грибків набрала!

- Цього нам ще не вистачало ... Я до сих пір з твоїми попередніми не розбируся!


Щоб їздити на хорошому автомобілі не потрібно розбиратися в деталях. В деталях потрібно розбиратися, щоб їздити на поганому.

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Приколі, Гумор, Анекдоти.

Автор:

Телеграф
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