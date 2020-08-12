Посміхніться новому дню: ранкові анекдоти 12 серпня

Ви не зможете втриматися від сміху, саме ця підбірка для вас!

Клоун після повернення з роботи лає своїх дітей за якусь провину, а ті катаються по підлозі від сміху.

Дружина йому говорить:

- Ти перш ніж дітей лаяти, змив би грим свій ...

- Що ж. Твій наречений явно далекий від ідеалу.

- Нічого, зате він близький до великих грошей.

- Дивись, а я грибків набрала!

- Цього нам ще не вистачало ... Я до сих пір з твоїми попередніми не розбируся!





Щоб їздити на хорошому автомобілі не потрібно розбиратися в деталях. В деталях потрібно розбиратися, щоб їздити на поганому.