Посміхніться новому дню: ранкові анекдоти 12 серпня

Клоун після повернення з роботи лає своїх дітей за якусь провину, а ті катаються по підлозі від сміху.
Дружина йому говорить:
- Ти перш ніж дітей лаяти, змив би грим свій ...
- Що ж. Твій наречений явно далекий від ідеалу.
- Нічого, зате він близький до великих грошей.
- Дивись, а я грибків набрала!
- Цього нам ще не вистачало ... Я до сих пір з твоїми попередніми не розбируся!
Щоб їздити на хорошому автомобілі не потрібно розбиратися в деталях. В деталях потрібно розбиратися, щоб їздити на поганому.