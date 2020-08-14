Почніть свій ранок з посмішки: добірка позитивних анекдотів для бадьорого ранку

Чергова добірка анекдотів для ранку 14 серпня вже чекає на вас!

- Познайомилася з хлопцем, — розповідає дівчина своїй давній знайомій. — Сподіваюся з його допомогою стати актрисою.

- Тобі попався режисер? Сценарист? Продюсер? А хто?

- Швидше за все, функціонер в галузі кінематографу. Він так і представився, кінолог...

- Ти вмієш орієнтуватися по зірках?

- Ні.

- Це дуже просто, я тебе навчу. Де зірки — там небо.

Святий Петро вишикував новоприбулих жінок і скомандував:

- Хто хоч раз зраджував своєму чоловікові — крок вперед!

Зробили крок усі, крім однієї. Петро подивився на них задумливо і каже:

- Усі — в пекло! І глуха — теж.

Неділя по обіду. Вся велика родина Робіновичів вдома. Сара старанно грає на фортепіано. Її чоловік Яша гірко слухає і потім все ж не витримує:

- Сарочко, серце моє, вистачить таки мучити інструмент і мої нерви. Ну, куплю, куплю я тобі той сарафан!

Лунає ще кілька гучних акордів.

- І босоніжки теж куплю!