Почніть свій ранок з посмішки: добірка позитивних анекдотів для бадьорого ранку

- Познайомилася з хлопцем, — розповідає дівчина своїй давній знайомій. — Сподіваюся з його допомогою стати актрисою.
- Тобі попався режисер? Сценарист? Продюсер? А хто?
- Швидше за все, функціонер в галузі кінематографу. Він так і представився, кінолог...
- Ти вмієш орієнтуватися по зірках?
- Ні.
- Це дуже просто, я тебе навчу. Де зірки — там небо.
Святий Петро вишикував новоприбулих жінок і скомандував:
- Хто хоч раз зраджував своєму чоловікові — крок вперед!
Зробили крок усі, крім однієї. Петро подивився на них задумливо і каже:
- Усі — в пекло! І глуха — теж.
Неділя по обіду. Вся велика родина Робіновичів вдома. Сара старанно грає на фортепіано. Її чоловік Яша гірко слухає і потім все ж не витримує:
- Сарочко, серце моє, вистачить таки мучити інструмент і мої нерви. Ну, куплю, куплю я тобі той сарафан!
Лунає ще кілька гучних акордів.
- І босоніжки теж куплю!