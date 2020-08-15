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Субота, 15.08.2020
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Хвилинка веселощів: добірка анекдотів для вдалого дня

Хвилинка веселощів: добірка анекдотів для вдалого дня
12:05 Сьогодні Телеграф
Ми підібрали для вас нові анекдоти,щоб ви ні хвилини не сумували.

Анекдот про сов і жайворонків

Галя була нстільки моцною кобітою, що лупила дітей ремнем не знімаючи його з чоловіка!

Анекдот про поділ спадщини

Бадьора 70-річна старенька викликає майстра, щоб він полагодив непрацюючий котел. Приходить майстер, за 5 хвилин все лагодить і каже:

– З вас 500 гривень.

– А чому так дорого? Ви ж витратили на це всього 5 хвилин! – Ми беремо мінімум як за годину роботи, а година якраз і коштує 500 гривень.

– Добре, тоді ось вам граблі, поможіть мені зібрати листя у дворі за 55 хвилин, які залишилися!

Анекдот про обмивання машини

- Скільки кoштує cтрибoк з пapaшутом?

- 1000 гpивень.

- Стpашнуватo, раптом пapaшут нe poзкpиєтьcя.

- Μи повepнемo вам гроші.

Анекдот про готування страв

Хлопець дівчині:

- А ти віриш, що сни збуваються?

- Вірю.

- Тоді роздягайся ...

- А де ще двоє?

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Все по темі:

Анекдот, Гумор, Жарт, Сміх.

Автор:

Телеграф
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