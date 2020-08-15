Галя була нстільки моцною кобітою, що лупила дітей ремнем не знімаючи його з чоловіка!
Бадьора 70-річна старенька викликає майстра, щоб він полагодив непрацюючий котел. Приходить майстер, за 5 хвилин все лагодить і каже:
– З вас 500 гривень.
– А чому так дорого? Ви ж витратили на це всього 5 хвилин! – Ми беремо мінімум як за годину роботи, а година якраз і коштує 500 гривень.
– Добре, тоді ось вам граблі, поможіть мені зібрати листя у дворі за 55 хвилин, які залишилися!
- Скільки кoштує cтрибoк з пapaшутом?
- 1000 гpивень.
- Стpашнуватo, раптом пapaшут нe poзкpиєтьcя.
- Μи повepнемo вам гроші.
Хлопець дівчині:
- А ти віриш, що сни збуваються?
- Вірю.
- Тоді роздягайся ...
- А де ще двоє?